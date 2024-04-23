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  4. VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltının VAR konuşmları

VAR kayıtları açıklandı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltının VAR konuşmları

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında gerçekleşen ve tartışmalı pozisyonların yaşandığı maçların VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı.

33. HAFTANIN VAR KAYITLARI (TIKLA İZLE)

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Yayınlanan VAR kayıtlarında çok konuşulan Sivasspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı penaltı pozisyonu da yer aldı.

VAR KAYITLARI AÇIKLANAN MAÇLAR

EMS YAPI SİVASSPOR - FENERBAHÇE

VAR: Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum.

Cihan Aydın: Geliyorum incelemeye.

AVAR: Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için.

VAR: Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam.

Cihan Aydın: Tamam teması gördüm.

VAR: Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz.

Cihan Aydın: Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum.

VAR: Onaylıyorum.

MONDİHOME KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR

İSTANBULSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

Etiketler var var kayıtları sivasspor Fenerbahçe penaltı
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