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Yeşil sahalarda bir ilk: Hakem maçta eline mikrofonu alıp poziyon anlattı

Yeşil sahalarda bir ilk: Hakem maçta eline mikrofonu alıp poziyon anlattı
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Türkiye Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan skandal ile çalkalanırken, Portekiz'de eşi benzeri görülmemiş bir an yaşandı. VAR'ın uyardığı hakem eline mikrofon alıp tribünlere penaltı kararının gerekçesini anlattı.

Portekiz Premier Ligi’nde lider Sporting’in, Boavista’yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

Hakem Nobre, tartışmalara neden olabilecek bu kararının gerekçesini ise kendi kullandığı telsizle tüm stadyuma açıkladı.

Futbol dünyasının son iki yıldır en çok konuşulan konular arasında yer alan, ’Video Hakem Uygulaması’ (VAR) sisteminin Portekiz Premier Ligi’nde kullanım şekli ve amacı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz gün Portekiz Premier Ligi’nin 26. hafta maçında lider Sporting, Boavista’yı 6-1 mağlup etti. Skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, tartışmalı pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, aldığı bu kararı gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıklayarak herkesi bilgilendirdi.

 

Etiketler portekiz var var kararı penaltı penaltı gerekçesi
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