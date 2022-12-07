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Yıldız futbolcu milli takımı bıraktı

Yıldız futbolcu milli takımı bıraktı
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Real Madrid'de forma giyen Belçikalı futbolcu Eden Hazard, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından milli takıma veda eden 31 yaşındaki oyuncu, "Bugün bir sayfa noktalanıyor... 2008'den bu yana bana gösterdiğiniz sevgi ve eşsiz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Uluslararası kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Zaten halefim hazır. Milli Takım'ı özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kardeşi Borussia Dortmund'da forma giyen Thorgan Hazard'ın da kadrosunda yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Belçika, turnuvaya grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşamıştı.

Kaptanlığını da üstlendiği Belçika Milli Takımı'nda 126 maça çıkan Hazard, 33 gol attı.

Etiketler Eden Hazard real madrid milli takım
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