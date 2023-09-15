Yıldız futbolcunun lisansı dondurulacak

Fenerbahçe, diz sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak olan Brezilyalı futbolcu Luan Peres’in lisansını donduracak.

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala takımlarda kadro yapılanması devam ediyor. Bu kapsamda kadrosundaki yabancı futbolcu sayısını 14’e indirmesi gerekiyor. Bazı futbolcuların Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kadrosuna bildirilmeyecek.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK

Bu isimlerden ilki sakatlığını yeni atlatan Lincoln Henrique oldu. Sarı lacivertlilerde bir futbolcunun daha lisansı dondurulacak. Arda Birben’in haberine göre dizinden sakatlığı bulunan Luan Peres’in lisansı dondurulacak.

LUAN PERES’İN KARİYERİ

Fenerbahçe’nin geçen sezon Marsilya takımından 5 milyon 225 bin euro ve 237 bin 500 euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Luan Peres, çıktığı 23 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Öte yandan 29 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt'a göre değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.