Yunus Akgün'le 4 yıllık sözleşme imzalandı: Yıllık ücreti ne kadar?

Galatasaray, genç oyuncusu Yunus Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan sözleşme detayı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir."

İmza sonrası konuşan genç futbolcu, "Ben Galatasaray'da yetiştim, çok mutluyum ve gururluyum. Galatasaray formasını giymekten hep onur duydum. Dünya Kupası arasına girmeseydik daha iyi olur muydu? Olurdu ama sıkıntı yok. Şu anda da çalışmalarımız çok iyi gidiyor, inşallah hedefimiz şampiyonluk." dedi.

22 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon 10'u Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.