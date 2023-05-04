10 kişi kalan Başahşekir Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek tur kapısını araladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final etabı ilk maçında Medipol Başakşehir MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı. 90 dakika boyunca her iki takımın da birçok pozisyon yakaladığı maçta kazanan taraf Başakşehir oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Emre Belözoğlu'nun takımına galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Figueiredo kaydetti.

Başakşehir'de Ahmed Touba, 42. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin ise 86. dakikada kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Eşleşmenin rövanşı, 23 Mayıs Salı günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir'de ligde Bitexen Giresunspor ile yapılan maça göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu; Şener Özbayraklı, Edgar Ie, Deniz Türüç ve Patryk Szysz'nin yerine Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Biglia ve Adnan Januzaj'ı Ankaragücü karşısında sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir sahaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Lucas Biglia, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Adnan Januzaj, Serdar Gürler ve Joao Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Philippe Keny, Patryk Szysz, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Lucas Lima ve Stefano Okaka yer aldı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 26. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasından bu yana takımdan ayrı kalan İtalyan forvet Stefano Okaka, 46 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Sakatlığı bulunan Eden Karzev ise takımdaki yerini alamadı.

19 YAŞ ALTI TAKIMI KUPAYI KALDIRDI

19 Yaş Altı Elit A Ligi finalinde Galatasaray'ı penaltılarla yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehirli futbolcular, MKE Ankaragücü maçı öncesinde şampiyonluk kupasını saha kenarında havaya kaldırdı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın elinden kupasını alan oyuncular, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Organizasyonda yılın antrenörü seçilen Engin Çalışır'a ödülünü turuncu-lacivertli kulübün asbaşkanı Mustafa Eröğüt, en iyi kaleci seçilen Deniz Dilmen'e Volkan Babacan ve 19 Yaş Altı Kaptanı Batuhan Çelik'e ödülünü A Takım Kaptanı Mahmut Tekdemir takdim etti.

ANKARAGÜCÜ'NDE 3 EKSİK

MKE Ankaragücü'nde 3 oyuncu hastalık ve sakatlık sebebiyle Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Gökhan Töre üst solunum yolu hastalığı, Uros Radakovic ve Hasan Ali Kaldırım ise sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşması maç kadrosunda yer almamaktadır." ifadeleri yer aldı.