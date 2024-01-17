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Adana Demirspor penaltılarda kupaya veda etti

Adana Demirspor penaltılarda kupaya veda etti
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur mücadeleleri ile sürüyor. 5. Tur karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında 24Erzincanspor ile karşı karşıya gelirken, Erzincan ekibi rakibini penaltı vuruşlarıyla kupadan eledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 24Erzincanspor'u sahasında konuk etti.

2-0'DAN DÖNDÜLER

77'nci dakikada rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Adana Demirspor, skoru 2-2'ye getirmeyi başarırken 90 dakika bu skorla sonuçlandı.

TURU PENALTILAR BELİRLEDİ

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken, penaltı atışlarına geçildi. 24Erzincanspor, penaltılarda Adana Demirspor'a 7-6'lık üstünlük sağladı ve kupada son 16 turuna yükseldi. Adana Demirspor, kupaya veda etti.

Etiketler adanademir spor ziraay erzincanspor
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