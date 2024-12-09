Bir takım daha Türkiye Kupası'ndan çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın, Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa da Türkiye Kupası'na katılmama kararını Futbol Federasyonu'na bildirdi. TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.

Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."

DHA