  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman oynanacak?
Güncelleme:

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı tarihleri açıklandı. Fenerbahçe-Sivasspor maçı 24 Mayıs'ta, Ankaragücü-Başakşehir maçı 25 Mayıs'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı tarihleri açıklandı. 24 Mayıs'ta Fenerbahçe-Sivasspor, 25 Mayıs'ta ise Ankaragücü-Başakşehir maçları oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam edecek. Kupada yarı final rövanş maçı tarihleri açıklandı. TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre 24 Mayıs Çarşamba günü Fenerbahçe-Sivasspor, 25 Mayıs Perşembe günü ise Ankaragücü-Başakşehir maçları oynanacak.

İki maç da saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Etiketler türkiye kupası rövanş maç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milletvekili seçilemeyen ünlüler ittifakından TİP - İYİ Parti çıktı!
Dakika 1, gol 1! Muhalefette ilk istifa!
İstanbul'da oy sayımı tamamlandı! İşte İstanbul seçim sonuçları
TÜİK açıkladı: İşte dün oy veren, yoksul seçmen sayısı
2018 yılına göre.... İşte seçimlerin kazanan ve kaybeden lider ve partileri...
Yeniden sandık başına gidiyoruz! Tarih belli oldu
İstanbul, Ankara ve İzmir'de oy sayımı tamamlandı; işte sonuçlar
Eski CHP'li açtı ağzını yumdu gözünü: ''Dalkavuklarla yürüyen Kılıçdaroğlu istifa etmeli''
İşte il il, parti parti, yeni milletvekilleri
İşte CHP'nin listelerinden Meclis'e giren diğer partililer