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Galatasaray'dan KAP'a Mete Türkoğlu açıklaması

Galatasaray'dan KAP'a Mete Türkoğlu açıklaması
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Galatasaray'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Mete Türkoğlu'nun Galatasaray Sportif A.Ş. ve bağlı ortaklıklarına Chief Executive Officer (CEO) olarak atandığı belirtildi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'de Chief Executive Officer (CEO) ataması yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ''Yönetim kurulu, şirketimizin Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü Mete Türkoğlu'nun Galatasaray Sportif A.Ş ve bağlı ortaklıklarına CEO olarak atanmasına karar vermiştir.'' denildi.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan o açıklama:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz'de Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü görevini yürütmekte olan Sayın Mehmet Mete Türkoğlu'nun Galatasaray Sportif A.Ş. ve bağlı ortaklıklarına Chief Executive Officer (CEO) olarak atanmasına karar vermiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.

Galatasaray'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Mete Türkoğlu'nun Galatasaray Sportif A.Ş. ve bağlı ortaklıklarına Chief Executive Officer (CEO) olarak atandığı belirtildi.

Etiketler Mehmet Mete Türkoğlu kap açıklama
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