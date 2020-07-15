Jimnastikçilerden kan donduran dayak, işkence, taciz iddiası!

Çarpıcı açıklamalarıyla ülkeyi sarsan cimnastikçilerden eski Avrupa ve Britanya Şampiyonu Catherine Lyons'un sözleri şok etkisi yarattı.



'Dövüldüm, aç bırakıldım'

Lyons, Britanyalı antrenörler tarafından sopayla dövüldüğünü ve kilo aldığı için 1 hafta aç bırakıldığı açıkladı.



'Dolaba kapatıldım'

Şampiyon cimnastikçi, sürekli olarak bağırdığını ve bazen sakinleşene kadar kapısı kapalı bir dolapta bırakıldığını söyledi.



Henüz 19 yaşında olan Catherine Lyons sporcu kariyerini sonlandırmıştı.



Lisa Mason da açıkladı

Lyons'un yanı sıra Britanyalı ünlü şampiyon cimnastikçi Lisa Mason da 10 yaşından beri taciz gördüğünü açıkladı.



Mason, antrenörleri tarafından atletizm pistinde elleri kanayana kadar amuda kalkmış bir şekilde zorla yürütüldüğünü söyledi.



'Ağrı kesici olmadan dayanamıyorduk'

Mason ayrıca, '12 yaşımızdan beri Voltarol adlı ağrı kesicilerden çok kullanıyoruz. Bazı takım arkadaşlarım bu ilacı almadan antrenman dahi yapamıyor.' dedi.



'Yorulana kortizon iğnesi'

Mason sözlerine şöyle devam etti. 'Ne zaman yorulmaya ve yıpranmaya başlasak kortizon iğnesi yapılıyordu. Dizimdeki 3 derece zorlanma ve bacağımdaki stres kırığıyla da mücadele etmek zorunda kaldım.'



Soruşturma başlatıldı

Konu üzerine açıklama yapan İngiliz Jimnastik Derneği (British Gymnastics) konuyla ilgili yaşananların asla tasvip edilmediğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.