Brad Pitt'li Formula 1 filminden ilk afiş geldi

Apple Original Films, Brad Pitt'li Formula 1 filminin adının "F1" olduğunu duyurdu. Filmden ilk poster yayınlandı.

Oscar ödüllü Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı Formula 1 temalı aksiyon filminin adı "F1" oldu. Apple Original Films, filmin ilk resmi posterini paylaştı.

Pitt filmde Formula 1'e geri dönen eski bir pilotu canlandıracak. Filmin oyuncu kadrosunda Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo yer alacak.