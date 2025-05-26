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  4. ''Drag'' yarışında sürücü seyircilerin arasına daldı: Çok sayıda yaralı var!

''Drag'' yarışında sürücü seyircilerin arasına daldı: Çok sayıda yaralı var

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Polonya'da düzenlenen araba yarışında bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına dalması sonucu 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Polonya'nın güneybatısındaki Krosno kentinde düzenlenen araba yarışı sırasında bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına daldı.

Yarışın başlamasından kısa bir süre sonra sürücü, aracıyla pistin kenarındaki seyircilere çarptı. Kazada 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans ve ambulans helikopter sevk edildi.

İHA

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Etiketler drag yarış otomobil drag yarışı Polonya
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