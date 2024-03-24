Formula 1 Avustralya Grand Prix'sini kazanan belli oldu

Formula 1 Avustralya Grand Prix'sini Ferrari’nin İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'si gerçekleşti. 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur olarak yapılan yarışta Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, 1 saat 20 dakika 26.843 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc, yarışı ikinci sırada tamamladı. 3’üncü sırada ise McLaren'in İngiliz sürücüsü Lando Norris yer aldı.

HAMILTON VE VERSTAPPEN YARIŞI TAMAMLAYAMADI

Mercedes’in pilotu Lewis Hamilton, Avustralya Grand Prix'sini motor sorunu nedeniyle tamamlayamadı. Bir başka Mercedes sürücüsü George Russell da son turlarda aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Avustralya Grand Prix'sini pole pozisyonunda başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen ise yarışın 4’üncü turunda aracının sağ arka freninde problem yaşadı. Hollandalı pilot, freninin alev alması sonucu yarışa devam edemedi.

Formula 1’de sezonun 4’üncü yarışı olan Japonya Grand Prix'si 7 Nisan'da düzenlenecek.