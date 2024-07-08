Lewis Hamilton yeni rekorlarla zirveye geri döndü

Formula 1 tarihinin efsanesi Lewis Hamilton 2021'den bu yana süren 1'incilik hasretine, Mercedes ile son sezonunda Mercedes'in evi Silverstone'da son verdi... Hamilton, İngiltere'de koşulan Formula 1 sezonunun 12. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton zafere ulaştı. Silverstone Pisti'ndeki yarışa sağanak yağış damga vurdu. Yarışa ikinci sıradan başlayan İngiliz pilot damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 2021 Suudi Arabistan GP'sinden bu yana ilk kez yarış kazandı. Öte yandan İngiliz pilot, efsane Alman sürücü Michael Schumacher'in rekorunu kırarak aynı pistte 9 galibiyete ulaşan ilk sürücü oldu. Bu sezon ikinci kez podyuma çıkan Hamilton daha önce İspanya GP'sinde üçüncü olmuştu. Britanya GP'sinde Hamilton'ın ardından Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, McLaren pilotu Lando Norris ise üçüncü olarak podyuma çıktı. Pole pozisyonundan start alan Mercedes pilotu George Russell ise yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Formula 1'de sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix’si, 23 Temmuz Pazar günü koşulacak.