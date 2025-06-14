Milli gurur Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da şov yaptı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 6’ncı durağı olan İtalya Emilia Romagna etabının ilk yarışını zirvede tamamladı.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK), İtalya etabının ilk gün yarışları sona erdi. Emilia-Romagna Pisti’nde hafta sonunun ilk yarışına pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Yarış boyunca rakiplerine geçit vermeyen Toprak Razgatlıoğlu, genel puan tablosunda en yakın rakibi İtalyan pilot Bulega ile arasındaki farkı 26 puana indirdi. Bu sonuçla birlikte Toprak, 246 puana ulaştı.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda ikinci gün yarışı, yarın TSİ 13.20’de koşulacak.

DHA