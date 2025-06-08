Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 8. etabını milli sporcu Deniz Öncü kazandı. Öncü, 0.003 saniye farkla zafere ulaştı.
Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 8. etabı İspanya'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Deniz Öncü, MotorLand Aragon Pisti'nde yapılan yarışta rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. 0.003 saniye farkla damalı bayrağı önde gören Öncü, Moto2'de zafere ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Red Bull KTM Ajo takımında yarışan Deniz Öncü, kariyerindeki ilk galibiyeti aldı.
Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası genel klasmanında 62 puanla 7. sıraya yükseldi.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol