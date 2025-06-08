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Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer!

Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer!
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Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 8. etabını milli sporcu Deniz Öncü kazandı. Öncü, 0.003 saniye farkla zafere ulaştı.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 8. etabı İspanya'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Deniz Öncü, MotorLand Aragon Pisti'nde yapılan yarışta rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. 0.003 saniye farkla damalı bayrağı önde gören Öncü, Moto2'de zafere ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Red Bull KTM Ajo takımında yarışan Deniz Öncü, kariyerindeki ilk galibiyeti aldı.

Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası genel klasmanında 62 puanla 7. sıraya yükseldi.

İHA

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Etiketler deniz öncü ispanya moto2 dünya şampiyonası
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