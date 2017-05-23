MotoGP dünya şampiyonu hayatını kaybetti

Nicky Hayden, İtalya'nın Rimini bölgesinde geçirdiği trafik kazası ardından Cesena kentindeki Maurizio Bufalini Hastanesi'ne götürüldü. Kafası ve göğüs kafesinden ciddi şekilde yaralan 35 yaşındaki sporcu, 5 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. 5 günün ardından Hayden'in bugün hayatını kaybettiği açıklandı.

Hayden, MotoGP'de 2006'da şampiyon olmuştu. 2016'dan beri Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Hayden, bu sezon Red Bull Honda takımıyla sonuncusu 14 Mayıs'ta olmak üzere 5 yarışa katılmıştı.