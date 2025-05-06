S Sport Plus, Avrupa şampiyonu ilk Türk kadın pilotu Seda Kaçan'ın resmi sponsoru oldu

S Sport Plus, Türkiye’nin başarılı ''Kadın Pist Pilotu'' Seda Kaçan’ın resmi sponsoru oldu. Kaçan, 2025 sezonunda otomobil sporlarının en zorlu ulusal TCR (Touring Car) şampiyonalarından biri olan TCR Italy Şampiyonası’nda mücadele ediyor.

Sporun ev sahibi S Sport Plus LaLiga, EuroLeague, NBA, Serie A, UFC gibi farklı premium spor içeriklerinin yanı sıra MotoGP, NASCAR, IndyCar, WRC gibi dünyanın dört bir yanından motor sporları içeriklerini de kullanıcılarıyla buluşturuyor. Spor yayıncılığının ötesinde sporun gelişimine de katkı sunmayı hedefleyen S Sport PlusAvrupa Şampiyonu ilk Türk kadın pilotu olan Seda Kaçan’a TCR Italy 2025 Sezonunda Resmi Sponsor oldu.

Geçtiğimiz sezon TCR European Endurance Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olarak bir ilke daha imza atan Kaçan, bu başarısıyla sadece pistte değil, aynı zamanda Türkiye'nin motor sporları tarihinde de yeni bir sayfa açtı.

Yeni sezonda Texaco Team AMS ile birlikte AUDI RS3 TCR DSG aracıyla piste çıkan Kaçan, S Sport Plus’ın resmi sponsorluğunda kariyerinin en zorlu mücadelelerinden birine hazırlanıyor.

Seda Kaçan, TCR Italy DSG Şampiyonası'nın 2-4 Mayıs tarihlerinde Misano’da gerçekleşen ilk ayağında sezona çifte podyumla hızlı bir başlangıç yaptı. Genel klasmanın yanı sıra rookie ve kadınlar kategorilerinde de mücadele eden Seda, 19 sporcunun start aldığı hafta sonunda Türkiye’yi temsil eden tek pilot olarak dikkat çekti. İlk yarışı genel klasmanda 14., ikinci yarışı ise 11. sırada tamamlayan Seda, rookie klasmanında ise sırasıyla ikinci ve birinci olarak podyuma çıktı. Zorlu şampiyonaya güçlü bir giriş yapan Seda Kaçan, hem performansı hem de azmiyle öne çıktı.

Formula 1 pistlerinin de yer aldığı TCR Italy Şampiyonası altı ayaktan oluşan prestijli bir takvimle gerçekleştiriliyor. TCR Italy şampiyona takvimi ise şöyle:

2-4 Mayıs – Misano

23-25 Mayıs – Vallelunga

20-22 Haziran – Monza (F1 pisti)

1-3 Ağustos – Imola (F1 pisti)

12-14 Eylül – Mugello

10-12 Ekim – Misano



Kaçan, 30 yıl aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarışan ilk ve tek kadın sporcu olmasının yanı sıra; bu şampiyonada yarış kazanan ilk ve tek kadın sporcu, Türkiye’yi yurt dışında pistlerde temsil eden ilk ve tek kadın pilot ve yurt dışında pistlerde podyuma çıkan, bayrağımızı kürsüde dalgalandıran ilk ve tek kadın sporcu unvanlarını taşıyor.

Seda Kaçan’ın hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda kazandığı başarılar, kadınların motor sporlarında ne kadar güçlü bir temsil gücüne sahip olabileceğinin en açık göstergesi olmaya devam ediyor.