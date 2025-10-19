Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike şampiyonu oldu

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son yarışı, Sevilla'nın Frontera kentindeki Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 10. sıradan başladığı sezonun 20 turluk son yarışını üçüncü sırada tamamlasa da şampiyonluğa ulaştı. Yarışı Nicolo Bulega ilk sırada bitirirken, Alvaro Bautista ikinci, Xavi Vierge dördüncü ve Andrea Locatelli beşinci oldu.

Şampiyonluğun ardından Türk bayrağı ile zafer turu atan Toprak, podyuma doğru alkışlarla gitti.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu şampiyonlukla birlikte 3. kez zirvede yer aldı ve bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu unvanını aldı.

DHA / İHA

