Toprak Razgatlıoğlu bir kez daha tarih yazdı: Kendi rekorunu da kırdı!

Pistlerdeki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Aragon etabındaki ilk ana yarışı birincilikle tamamlarken kariyerindeki ilk Aragon zaferine imza attı ve üst üste 13. yarışını kazanarak kendi rekorunu egale etti.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) sezonun 10. durağı olan İspanya etabının ilk günü geride kaldı.

Aragon'daki superpole seansını 2’inci sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, yarışa en yakın rakibi İtalyan pilot Nicolo Bulega’nın arkasında başladı.

Starttan itibaren güçlü bir tempo ortaya koyan Red Bull sporcusu, damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Bu sonuçla birlikte kariyerinde ilk kez Aragon’da birincilik elde eden Red Bull sporcusu, aynı zamanda üst üste 13'üncü galibiyetine ulaşarak kendisine ait WSBK rekorunu da egale etti.

494 puana yükselen Razgatlıoğlu, genel klasman liderliğini korurken yarışı ikinci sırada bitiren Bulega ile arasındaki farkı 44 puana çıkardı.

Aragon’da piste çıkan bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha YZF-R1’iyle mücadeleyi 17’nci sırada noktaladı.

 

