  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Motor Sporları
  4. Toprak Razgatlıoğlu bu hafta sonu yarışabilecek mi?

Toprak Razgatlıoğlu bu hafta sonu yarışabilecek mi?

Toprak Razgatlıoğlu bu hafta sonu yarışabilecek mi?
Güncelleme:

Dünya Superbike Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, iki hafta önce yaptığı kaza nedeniyle bu hafta sonu İtalya'da gerçekleştirilecek olan yarışa katılamayacak.

Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Fransa yarışları serbest antrenman seansında iki hafta önce kaza yapan Razgatlıoğlu, bu hafta da yarışamayacak.

Şampiyonanın 9. ayak yarışmaları hafta sonu İtalya'daki 3.768 kilometre uzunluğundaki Cremona Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak 365 puanla lider durumda bulunurken, en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ise 310 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Tedavisine devam edilen Toprak Razgatlıoğlu, 28-29 Eylül'de İspanya'daki Aragon Pisti'nde düzenlenecek sezonun 10. ayak yarışmalarına yetişmeye çalışacak.

Etiketler Toprak Razgatlıoğlu Razgatlıoğlu Razgatlıoğlu son durum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oyuncudan Bodrum sahillerinde kız kıza dudak dudağa tatil pozları Ünlü oyuncudan Bodrum sahillerinde kız kıza dudak dudağa tatil pozları Bu mesleklerde personel açığı var: İşte en zor bulunan çalışanlar Bu mesleklerde personel açığı var: İşte en zor bulunan çalışanlar Akbank'tan ''banka hesaplarına izinsiz erişim'' iddiaları için ilk açıklama Akbank'tan ''banka hesaplarına izinsiz erişim'' iddiaları için ilk açıklama İçişleri Bakanı Yerlikaya gazetecileri böyle susturdu İçişleri Bakanı Yerlikaya gazetecileri böyle susturdu İkinci el araç alırken bu hatayı sakın yapmayın İkinci el araç alırken bu hatayı sakın yapmayın Yine bir kayıp kız çocuğu: 4 yaşındaki minik Ecrin'den haber alınamıyor Yine bir kayıp kız çocuğu: 4 yaşındaki minik Ecrin'den haber alınamıyor Skandal iddia: İsmailağacı müftü otomobilde bir kadınla çıplak yakalandı Skandal iddia: İsmailağacı müftü otomobilde bir kadınla çıplak yakalandı Film sahnesi gibi: Polis seyir halindeki araca böyle tırmandı Film sahnesi gibi: Polis seyir halindeki araca böyle tırmandı Bunu da gördün Türkiye: Narin'in ismi ve fotoğrafıyla kuaför açtılar Bunu da gördün Türkiye: Narin'in ismi ve fotoğrafıyla kuaför açtılar İş yerinde iğrenç taciz: Genç kadın patronunu ifşa etti İş yerinde iğrenç taciz: Genç kadın patronunu ifşa etti
Gelir İdaresi'nden vergi borcu olanlara indirim müjdesi Gelir İdaresi'nden vergi borcu olanlara indirim müjdesi CHP'li başkandan tepki çeken hareket CHP'li başkandan tepki çeken hareket Okul müdüründen müdür yardımcısının odasını kırıp girdi Okul müdüründen müdür yardımcısının odasını kırıp girdi Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşlarını da susturdular Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşlarını da susturdular Mersin'de komşu dehşeti: 3 kişiyi öldürdü Mersin'de komşu dehşeti: 3 kişiyi öldürdü Uzman isim uyardı: Bu meyve tam bir kanser düşmanı Uzman isim uyardı: Bu meyve tam bir kanser düşmanı 24'ü birden tek fotoğraf karesinde: Bir ilimiz çöküyor 24'ü birden tek fotoğraf karesinde: Bir ilimiz çöküyor THEMİS ''Eylül ayı seçim anketi''ni açıklandı: Bu pazar seçim olsa... THEMİS ''Eylül ayı seçim anketi''ni açıklandı: Bu pazar seçim olsa... Türkiye'nin gururu ANKA-3 ilk atış testinde hedefi 12’den vurdu Türkiye'nin gururu ANKA-3 ilk atış testinde hedefi 12’den vurdu Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın