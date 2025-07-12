  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Motor Sporları
  4. Toprak Razgatlıoğlu haftaya galibiyetle başladı

Toprak Razgatlıoğlu haftaya galibiyetle başladı

Toprak Razgatlıoğlu haftaya galibiyetle başladı
Güncelleme:

Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 7’nci durağı olan İngiltere Donington Park yarışlarının ilk gününü lider bitirdi.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK), İngiltere etabının ilk gün yarışları sona erdi.

Donington Park Pisti’nde hafta sonunun ilk gün yarışına pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve liderliğe bir adım daha yaklaştı.

Yarış boyunca rakiplerine geçit vermeyen Razgatlıoğlu genel puan tablosunda en yakın rakibi İtalyan pilot Bulega ile arasındaki farkı 4 puana indirerek 308 puana ulaştı. Bu sonuçla birlikte Razgatlıoğlu, ikinci gün yarışlarını da lider bitirmesi halinde genel klasmanda liderliği ele geçirerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak.

DHA

text-ad
Etiketler toprak rızgatlıoğlu süper bike WSBK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evde dünyaya getirdiği bebeği çöpe attı! Evde dünyaya getirdiği bebeği çöpe attı! Tatilciler yola düştü; 2 il arasında trafik durma noktasına geldi Tatilciler yola düştü; 2 il arasında trafik durma noktasına geldi Çanakkale'de büyük keşif! Su altından tarih fışkırdı Çanakkale'de büyük keşif! Su altından tarih fışkırdı CHP lideri Özgür Özel'e bir soruşturma daha CHP lideri Özgür Özel'e bir soruşturma daha MEB'den LGS'de şaibe iddiaları için ilk açıklama MEB'den LGS'de şaibe iddiaları için ilk açıklama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'a destek veren eski vekilden geri adım Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'a destek veren eski vekilden geri adım Aile içi şiddet ihbarına giden polislere pompalı tüfekle saldırı Aile içi şiddet ihbarına giden polislere pompalı tüfekle saldırı Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünya basınında Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünya basınında Tecavüzcü katil halkın gözü önünde idam edildi Tecavüzcü katil halkın gözü önünde idam edildi Türkiye'nin gizemli cenneti ''Yeşilgöz'' ziyaretçi akınına uğruyor Türkiye'nin gizemli cenneti ''Yeşilgöz'' ziyaretçi akınına uğruyor
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılıp ağladı Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılıp ağladı Ünlü markaya siber saldırı: Türkiye'deki 142 bin kişinin bilgileri çalındı Ünlü markaya siber saldırı: Türkiye'deki 142 bin kişinin bilgileri çalındı İstanbul'da ekmeğe yine yeniden zam! İstanbul'da ekmeğe yine yeniden zam! Fenerbahçe'de istifa depremi! Fenerbahçe'de istifa depremi! Erdoğan'dan tarihi konuşma: AK Parti-MHP-DEM Parti olarak beraber yürüme kararı verdik Erdoğan'dan tarihi konuşma: AK Parti-MHP-DEM Parti olarak beraber yürüme kararı verdik Özdağ'dan Erdoğan'ın DEM Parti çıkışına dikkat çeken yorum Özdağ'dan Erdoğan'ın DEM Parti çıkışına dikkat çeken yorum 270 kişinin öldüğü uçak kazasının sırrı çözüldü 270 kişinin öldüğü uçak kazasının sırrı çözüldü Adanalı gencin çılgın evlilik teklifi karakolda bitti Adanalı gencin çılgın evlilik teklifi karakolda bitti Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif! Napoli bu yüzden ''evet'' demiyormuş Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif! Napoli bu yüzden ''evet'' demiyormuş