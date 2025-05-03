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Toprak Razgatlıoğlu İtalya’da Podyumda

Toprak Razgatlıoğlu İtalya’da Podyumda
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Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası’nda 2-4 Mayıs’taki İtalya etabının ilk gün ana yarışında Türkiye'nin gururu Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da yarışı ikinci sırada bitirerek podyumun sahibi oldu.

Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) heyecanı Acerbis İtalya Pisti’nde ilk günü geride bıraktı. Dünyanın dört bir yanında merakla beklenen yarışlar Red Bull TV ekranlarında canlı olarak izleyiciyle buluştu.

Sezonun 4. etabı olan İtalya ayağının ilk gününü ikinci sırada tamamlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışı en yakın rakibi Nicolo Bulega’nın 2.8 saniye gerisinde bitirerek ilk günü 135 puanla kapattı.

Genel puan tablosunda en yakın rakibi İtalyan pilot Bulega’yla arasında 26 puan fark bulunan Razgatlıoğlu, Pazar günkü yarışlara puan farkını kapama hedefiyle giriyor.

Toprak Razgatlıoğlu’nun liderliği ele geçirmek ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak için, Bahattin Sofuoğlu’nun ise puan ve puanlar almak için mücadele edeceği İtalya yarışlarının ikinci günü 4 Mayıs’ta TSİ 12.00’de başlayacak. Heyecanla beklenen yarışlar, Red Bull TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası WSBK
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