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Toprak Razgatlıoğlu’ndan Macaristan’da tarihi zafer

Toprak Razgatlıoğlu’ndan Macaristan’da tarihi zafer
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Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) Macaristan ayağındaki ikinci ana yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gördü. Hafta sonu boyunca çıktığı üç yarışı da kazanan milli sporcu, genel klasmandaki liderliğini güçlendirdi.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) Macaristan etabında piste çıkan pistlerdeki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu’ndan bir zafer daha geldi.

Toprak Razgatlıoğlu, Balaton Park Pisti’nde koşulan ikinci ana yarışı da kazanarak hafta sonunu zirvede kapattı.

WSBK'nın 1000. Yarışını Kazandı

İkinci ana yarışta damalı bayrağı bir kez daha ilk sırada gören Toprak, bu sonuçla arka arkaya dokuzuncu yarış galibiyetine ulaştı.

Hafta sonunun ilk zaferini cumartesi günü yapılan birinci ana yarışta elde eden milli sporcu, bu sabah gerçekleşen ve WSBK tarihindeki 1000. yarış olan Superpole yarışını da kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. 

Macaristan’daki üst üste üç galibiyetin ardından puanını 407’ye yükselten Toprak, şampiyonadaki en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı 26 puana çıkardı. 

Balaton Park Pisti’nde mücadele eden bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise ikinci ana yarışı 13. sırada tamamladı.

 

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Etiketler WSBK Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası
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