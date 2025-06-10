Türkiye'nin gururu Toprak Razgatlıoğlu'ndan bir ilk! MotoGP'de yarışacak
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonu itibarıyla MotoGP'de yarışacak.
Kariyerinde 2 kez Superbike dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, yükselişini sürdürüyor. Milli motosikletçi, 2026'dan itibaren Pramac Yamaha takımıyla birlikte MotoGP'de yarışmaya başlayacak.
Razgatlıoğlu, böylelikle MotoGP seviyesinde boy gösteren ilk Türk motosikletçi olacak.
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