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Türkiye'nin gururu Toprak Razgatlıoğlu'ndan bir ilk! MotoGP'de yarışacak

Türkiye'nin gururu Toprak Razgatlıoğlu'ndan bir ilk! MotoGP'de yarışacak
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonu itibarıyla MotoGP'de yarışacak.

Kariyerinde 2 kez Superbike dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, yükselişini sürdürüyor. Milli motosikletçi, 2026'dan itibaren Pramac Yamaha takımıyla birlikte MotoGP'de yarışmaya başlayacak.

Razgatlıoğlu, böylelikle MotoGP seviyesinde boy gösteren ilk Türk motosikletçi olacak.

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Etiketler toprak rızgatlıoğlu MotoGP
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