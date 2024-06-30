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  4. Verstappen kendi evinde yıkıldı; F1 Avusturya Grand Prix'sini George Russell kazandı

Verstappen kendi evinde yıkıldı; F1 Avusturya Grand Prix'sini George Russell kazandı

Verstappen kendi evinde yıkıldı; F1 Avusturya Grand Prix'sini George Russell kazandı
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Avusturya'nın Spielberg kentinde yer alan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde düzenlenen yarış, 71 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Russell, 64. turda ilk basamaktaki Max Verstappen ile ikinci Lando Norris arasında yaşanan kazayı iyi değerlendirdi ve 1 saat 24 dakika 22 saniyelik derecesiyle F1 kariyerinin ikinci grand prix zaferini elde etti.

McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri, liderin 1.906 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz ise 4.533 saniye farkla üçüncü oldu.

Yaşanan kazanın ardından Norris, yarış dışı kalırken, 10 saniye cezası alan Verstappen ise 5. sırada yer aldı.

Sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 7 Temmuz'da koşulacak.

Avusturya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 237 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 156

3. Charles Leclerc (Monako): 150

4. Carlos Sainz (İspanya): 135

5. Sergio Perez (Meksika): 118

Takımlar

1. Red Bull: 355

2. Ferrari: 291

3. McLaren: 268

4. Mercedes: 196

5. Aston Martin: 58
#formula 1

Etiketler formula 1 f1 f 1 george russell
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