Seria A, bu cumartesi S Sport Plus'ta başlıyor

İtalya liginde yeni sezon; Hakan Çalhanoğlu’lu son şampiyon Inter’in evinde Genoa’yı ağırlayacağı karşılaşmayla Cumartesi günü başlıyor. Ligin ilk haftasında oynanacak 10 karşılaşmanın tamamı S Sport Plus’tan canlı olarak yayınlanacak.

Hakan Çalhanoğlu, Koray Günter, Merih Demiral, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve Mert Çetin gibi başarılı Türk isimlerin yanı sıra, Ronaldo, Ibrahimovic, Insigne, Dybala, Martinez gibi dünyaca ünlü yıldızların da forma giydiği İtalya futbol ligi Serie A, Cumartesi 19.30’da İnter – Genoa maçıyla başlıyor.

Futbol Ziyafeti S Sport Plus’ta : Bu Cumartesi 4 Maç Birden

İnter ve Genao maçıyla aynı saatte Verona da evinde Sassuolo’yu ağırlayacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde 21.45’te Empoli – Lazio ve Torina – Atlanta mücadeleleri oynanacak. Türk yıldızlardan Merih Demiral’ın Atlanta formasıyla ligin ilk maçında sahada olması beklenirken, Kaan Ayhan ve Mert Müldür’ün de Sassuolo da ilk 11 başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Bu karşılaşmaları ve sezon boyunca İtalya Ligi heyecanını S Sport Plus’ta izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus’ın sezon açılışına özel kampanyasıyla, YILLIKLOCA promo kodunu kullanarak, 179,99 TL yerine 139,99 TL ödeyerek S Sport Plus yıllık pakete üye olabilecekler.

Ronaldo’nun Juventus’taki Son Sezonu

Dünya futbol tarihinin en golcü ismi olarak adını altın harflerle kazıyan isimlerinden biri olan Ronaldo, 2018’den beri formasını taşıdığı Juventus’ta son sezonunu yaşıyor. Sezon sonunda Juventus ile yollarını ayıracağı konuşulan Ronaldo’nun hangi takıma geçeceği merak konusu. Messi’nin kritik transferinden sonra büyük yankı uyandıran transfer haberi futbol dünyasını hareketlendirse de Premier Lig’de Manchester City taraftarı büyük bir umutla Ronaldo’yu bekliyor.

Futbol Şöleni Pazar Günü de S Sport Plus’ta Devam Ediyor!

Futboldaki başarılı kariyeriyle olduğu kadar sosyal hayatta da tüm gözlerin üzerinde olduğu Ronaldo 7 numaralı Juventus formasıyla 22 Ağustos Pazar günü deplasmanda sahaya çıkıyor. Udinese ile kozlarını paylaşacağı karşılaşma 19.30’da başlayacak. Aynı saatlerde Bologna – Salernitana karşılaşması da oynanacak. Roma - Fiorentina ve Napoli – Venezia karşılaşmaları ise 21.45’te yapılacak. Haftanın son gününde 23 Ağustos Pazartesi Cagliari – Spezia 19.30’da Sampdoria - Milan ise 21.45’te kapanış maçını yapacak.

Aynı Saatte İki Maç, Hem de Aynı Ekranda: Bu Loca Kaçmaz!

S Sport Plus sahip olduğu özelliklerle yine dopdolu. “Çoklu İzleme” özelliğiyle 4 farklı canlı yayın, aynı ekran üzerinden kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Bu özellik sayesinde S Sport Plus ile kullanıcılar Serie A’da sezonun ilk iki maçını aynda anda takip edebilecek. İzleyiciler, sezon boyunca tüm maçları cepten, webten, tablet ve TV’den izleyebilecek. Tekrar izle özelliyle kaçırılan maçları yeniden izleme imkanı sunan uygulama, daha önce de duyurduğu “YILLIKLOCA” kampanyası ile cazibeli ve avantajlı bir teklif sunuyor. Kampanya kapsamında S Sport Plus’ın yıllık paketi, 179,99 TL yerine 139,99 TL’ye ssportplus.com üzerinden üye olup La Liga, Serie, A, Premier Lig, NBA, NFL, Formula 1, UFC gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarının yanı sıra S Sport, S Sport2, NBATV, EDGETV, Tay TV gibi spor kanalarını da S Sport Plus’ta izleyebilecekler.

S Sport Plus Hakkında

Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, Premier Lig, La Liga, NBA, F1, UFC ve NFL gibi dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle Internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebiliyorlar.

S Sport Plus kullanıcıları, yayınları Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Altus, marka Smart TVler, Android TV işletim sistemli televizyonlar, Apple TV ve Google Chromecast üzerinden de doğrudan geniş ekranda izleyebildikleri gibi, ayrıca mobil cihazların AirPlay özelliği ile geniş ekran cihazlara yansıtarak da izleyebiliyorlar.

Kullanıcılar, S Sport Plus’ın “Tekrar İzle” özelliği sayesinde kaçırdıkları maçın tamamını, maç biter bitmez yeniden izleyebiliyorlar. “Önemli Anlar” özelliği ile kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına gidip, kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar.

Ayrıca S Sport Plus üzerinden, S Sport, Sport 2, NBA TV, EDGE TV, TAY TV kanallarıyla Radyo Spor yayınlarını da takip edebilirsiniz.

Farklı spor branşlarında her ay 300 saatin üzerinde canlı yayın gerçekleştiren S Sport Plus’ta, “Çoklu İzleme” özelliğiyle 4 farklı canlı yayın, aynı ekran üzerinden kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Böylelikle hafta sonları aynı saatte yayınlanan maçları bir arada izleyebilmek kullanıcılara önemli bir konfor sağlıyor. S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da TV cihazları üzerinden yayınları izleyebiliyorlar. S Sport Plus’ın kota dostu özellikleriyle de kullanıcılar yayın çözünürlüğünü diledikleri şekilde ayarlayarak, yayın kalitesini ve veri kullanımını kontrol edebiliyorlar.

Covid-19 salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arada, S Sport Plus, üyelerinin artan içerik taleplerine, platforma dahil ettiği aksiyondan, maceraya, komediden bilim kurguya, gişe rekortmeni, bol ödüllü filmlerle yanıt veriyor. S Sport Plus böylelikle kullanıcılara spor keyfinin yanında film keyfini de sunmuş oluyor.

Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgesellerini üyelerine sunan S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.