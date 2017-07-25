Bahsi kaybetti, fare yedi !

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Barcelona-PSG maçı için bahse giren ve kaybeden belediye başkanı Charles Dayot, sözünde durdu ve fare yedi…

2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda Fransız ekibi PSG ile eşleşen Barcelona, ilk maçı deplasmanda 4-0 kaybetmişti.

Rövanş maçı için iddialı bir açıklama yapan Fransa’nın Mont de Marsan şehrinin belediye başkanı Charles Dayot, Barcelona’nın turu geçmesi halinde fare yiyeceğini söylemişti.

Camp Nou’da oynanan maçı Katalan devi mucizevi bir şekilde 6-1 kazanarak turu atlayan taraf olunca Belediye başkanı Dayot verdiği sözü tutarak herkesin gözü önünde fare yedi.

Dayot yemeğin tadının tavşana benzediğini söyledi.