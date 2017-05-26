Balotelli: Messi ile Ronaldo’yu öldürmeliyim

Futbolun haylaz yıldızı Mario Balotelli, İtalyan Brescia Oggi gazetesine verdiği röportajda “Ballon D’or (Altın Top) ödülünü kazanmaya ne kadar yakınsın?” sorusuna “Bir şansımın olabilmesi için Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’yu öldürmem gerek” yanıtını verdi. Messi ile Ronaldo, 9 yıldır bu ödüle ambargo koymuş durumdalar ve bu süreçte hep ilk ikiyi oluşturdular.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ İZLEMEYECEĞİM”

Özeleştiride de bulunan Balotelli, “Kariyerimde yaptıklarıma bakıyorum da, yeterli değil… Çok daha fazlasını yapmalıydım” dedi. Futbola çok kısa bir ara vereceğini vurgulayan Balotelli, “İki haftalığına tatile çıkıyorum. Ama tam bir tatil olacak. Şampiyonlar Ligi finalini de izlemeyeceğim” ifadesini kullandı.

“PALERMO’DA OYNAYACAĞIM”

27 yaşındaki futbolcu, doğduğu Palermo’da futbol oynamayı planladığını da vurgulayarak “Doğru zaman şimdi değil ama bir gün Palermo’da oynayacağım. Hatta kariyerimi doğduğum şehirde noktalamak istiyorum. Ama ileride… Şimdi çok gencim” diye konuştu.