Chelsea inatçı aile ile anlaştı !

Chelsea’nin stat yenileme çalışmalarını durduran aile sonunda ikna edildi.

Stamford Bridge’i yenilemek isteyen Chelsea, yeni stadın çatısı nedeniyle evin güneş göremeyecek olan Crostwaite ailesinin direnmesi işe yaradı ve aile Chelsea’den tazminat kazandı.

20 milyon sterlin isteyen aile ile Chelsea yetkilileri arasında devam eden görüşmeler sonunda iddiaya göre 1 milyon sterlinden biraz fazla bir miktara anlaşma sağlandı.

Chelsea Basın Sözcüsü, ‘Chelsea kulübü, stat nedeniyle güneş ışığından mahrum kalacak aileyle yaptığı görüşmelerin ardından yasal prosedüre uygun bir anlaşmaya vardı’ açıklamasını yaptı.

Kulüp anlaşma detaylarını gizli olduğu gerekçesiyle açıklamadı.

Bu sorunun çözülmesinin ardından Yeni Stamford Bridge stadının çalışmalarının 3 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Yeni stat 2020-2021 sezonunda kullanıma hazır hale gelecek.

Bu üç yıl içinde Chelsea maçlarını başka bir statta oynayacak. Seçenekler arasında Wembley, Twickenham ve Londra Olimpiyat Stadı var.