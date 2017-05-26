Dursun Özbek'ten Bruma ve Gomis açıklaması

Galatasaray kulübü başkanı Dursun Özbek, TV+ aplikasyonundaki Life+ TV’ye konuk oldu.

Spor Meydanı programında spor basınının usta isimlerinin sorularını yanıtlayan Dursun Özbek’in öne çıkan sözleri şöyle:



“Bruma’nın kalmasını istiyoruz. Menajerine 5 yıllık kontrat teklif ettik. Cevabını bekliyoruz. Tek ciddi teklifi Leipzig’den aldık. 9 milyon Euro civarında teklif yaptılar. Ama satmak istemiyoruz. Benzer kalitede futbolcular pahalı. Burada Bruma’nın isteği belirleyici olacak. Bruma alınırken menajerlik ücreti dahil 12 milyon Euro verilmiş. Yeni sözleşme teklifinde ücretini artırdık ama kararı Bruma verecek.”



‘Tudor’u yiyebileceklerini düşünmüyorum’



“Takımda gruplaşma iddiaları bazı kesimlerin Galatasaray hakkındav duymak istediği şeyler. Profesyonel futbolcuların hocayı yemek gibi performansını bilerek azaltmak gibi şeyleri yapacaklarını düşünmüyorum. Teknik heyetle futbolcular arasında her şey dört dörtlük olmaz. Hocayla bunları konuşmaları da doğal. En azından benim dönemimde hoca yemek gibi bir durum olmadı.”



‘Gomis için teklif verdik’



“6-7 tane transfer yapılması gereken mevki belirledik. Scout ekibimize bunu ilettik. Onlar listeyi antrenör ekibine verdi, onlar da Cenk Ergün’le beraber izliyor. Artık belirlediğimiz futbolcularla görüşmek üzere seyahatler yapılıyor. Şu anda anlaştığımız futbolcu yok.



Gomis’le görüştük teklif de verdik. Daha önce yapılmış transferlere ben dünya kadar para ödedim. Benden sonraya öyle bir tablo bırakmak istemiyorum.”

‘Kimse soyunma odasına gel demedi’



“Kasımpaşa maçında çok üzüldüm. Soyunma odasına inmek gibi bir tarzım yok ama üzüntümü futbolcularla paylaşmak istedim. Kimse bana ‘soyunma odasına gel’ demedi.”



‘Başkana saygısızlık olmaz’



“Florya kulübün en büyük değeri. Başkanın orada olmasının ne sakıncası var. Bu kadar anlam yüklenmesi yanlış. Disiplin sağlamakla ilgisi yok. Bu kadar eleştiri bana değil Galatasaray’a haksızlık. Bunları dikkate alarak göreve soyundum zaten. Bana istediklerini söyleyebilirler. Ama Galatasaray başkanlığına saygısızlık yapılmamalı.”



‘Karar Sneijder’in’



“Sneijder’le 1 sene daha kontratımız var. Şu an kendi vereceği bir karar. Kulübün fazla söz söyleyecek bir durumu yok."



‘Riva’dan gelen parayla nefes aldık’



“Geçmiş yönetimleri eleştirme durumum yok çünkü bunu bilerek görevi devraldım. Beklemediğim bir durumla karşılaşmadım. 338 milyon dolar borçla aldım. Gelir ve gider aşağı yukarı aynı ama asıl sorunumuz faiz sarmalı. Riva’dan gelen parayla biraz nefes aldık.



‘48 oyuncuya 97 milyon Euro ödüyorduk’



“Futbolculara biraz yüksek maaş ödediğimize katılıyorum. Yaklaşık 61 milyon Euro. 97’den buraya indirdik. 48 futbolcu vardı geldiğimizde.Biz de yüksek maaşlı transfer yaptık doğrudur ama bekara karı boşamak kolay. Bu piyasada illa ki hata yapıyorsunuz. Türkiye’ye büyük ligler gibi bakılmadığı için maaş farkı talebi ortaya çıkıyor. Aldığı paraya göre bizi hayal kırıklığı uğratan futbolcularımız var tabi ki. Ama bu işin doğasında var.



‘Oyuncular Tudor’u şikâyet etti’



“Tudor’un antrenman programıyla ilgili bir dönem futbolculardan şikâyet söz konusu oldu. Sportif direktör aracılığıyla bana iletildi. Sezon başı yüklemesi iyi olmadığı için futbolcu performanslarında düşmeler oldu. Tudor bu yüzden futbolculara biraz yüklendi. Yaşlı takım olduğumuz için endişeye kapıldık ama mesafe kat ettik daha

dirençli hale geldi takım. Bu sürede bazı sızlanmalar oldu.”



‘Olcan’a kızdım sözleşmesini feshettim’



“Olcan’a geçen sene ‘kulüp bul gönderelim’ dedik. Kulüp bulamadım dedi. Biz bulduk 2 kulüp dedik. Bursa ile Kayseri. UEFA anlaşması için bize yardımcı ol oynatmayacağımız adama para vermeyelim dedik. Hiçbir yere gitmiyorum paramı da istiyorum dedi. Ben de feshettim. Akhisar’a gitti 250 bin Euro’ya kontrat yaptı. UÇK’ya gitti kazandı amam itiraz edeceğiz.”



‘Hisse satışından kasaya para girmedi’



“Sportif başarı elbette önemli ama mali yapının mutlaka düzelmesi lazım. Sadece bizim değil diğer kulüplerin de sorunu bu. Bizden önce bankalara hisseler rehin edilmişti ödeme vadesi gelince yapılandıralım edik. Banka da itiraz etti uzatmıyorum dedi bunun üzerine rehin edilen hisseleri sattık. Bizim kasamıza hiçbir şey giremedi bu satıştan.Ben hisse satma taraftarı değilim.



‘Amatör branşlardan vazgeçmeyiz’



“Galatasaray gibi kulüplerin Türk spor tarihinde misyonu var. Biz de önce bir kulübüz. Amatör branşlardan vazgeçersek Türk sporu darbegörür. Galatasaray’ın bu lüksü yok. Spor salonunu mesela merkezileşmek, maliyetleri azaltmak için yapıyoruz. Altında kira getirisi olan yerler olacak.”



‘Seçim kulübü yavaşlatır’



“750 üyenin imza vermesini son derece demokratik buluyorum eleştirilecek bir taraf yok. Ancak seçim sürecine girildiği zaman kulübün işleyişi yavaşlayacak. Müsaade edin projeleri, verdiğimiz sözleri uygulayalım. Daha bir buçuk ay önce ibra edildik. Tekrar güvenoyuna gerek var mı? Tekrar aday olma konusuna tek başıma karar veremem. Mayıs 2018’de süremizi tamamladıktan sonra bakarız. Vaatlerimizi yerine getirip getirmediğimize göre bakarız. Ama Galatasaray’a hizmet etmekten bıkkınlık, yorgunluk duymadım.”



‘Tudor’un gelişinde etik sorunu yok’



“Tudor’un transferinde etik dışı bir durum olmadı. Karabük’ten çıkış maddesini kullandı, biz de antrenör arayışındaydık ve bize gelebileceğini söyledi. İlişiğini kesip, serbest kaldıktan sonra bize geldi. Tudor “100 bin Euro’luk maddeyi zorla koydurdular” dedi. O zaman niye şikâyet ediyorlar? Bu maddeyi koyarken Karabük

düşünmemiş mi? Bizim Tudor’la aramızda böyle bir çıkış maddesi yok.”



‘Beni Mehmet Özbek ile yıpratmak istediler’



“Bizde başkan transferi ya da başkanın kardeşinin transferi diye bir şey yok. Hocanın isteğiyle yapılır. Bizim tek konuşacağımız nokta işin mali boyutu. Mehmet Özbek’e bir yakıştırmadır gitti. Beni yıpratmak amacıyla yapıldı.”



‘Terim’le hiç görüşmedim’



“Fatih Terim şu anda milli takımın hocası. Hiç bir görüşme yapmadık. Böyle bir şey söz konusu değil.



‘Hakem hatalarına isyan ettim, bağırdım’



“Federasyon kurullarını bir kere tenkit ettim 45 gün ceza aldım.Hakem hatalarından 7-8 maçta canımız yandı. İnsan hali gördüğü, görmediği ile izah edilemeyecek duruma geldi. İsyan ettik! Bağırdık. Hakem atama kuruluna bunun yanlış olduğunu söyledik. Müdahale edilmesi, gerektiğini ve artık farklı boyuta geldiğini belirttik. Yeteri

kadar savunmuyorsun, bağırmıyorsunuz diye tenkit aldık. Tarzımı,kişiliğimi de değiştiremem.”



‘Galatasaray’a haksızlık yapıldı’



“Başakşehir maçında kupada Emre, Josue’ye dirsek attı… Bu dirsek görülmediyse hiçbir kart cezası olmaması lazım. Görüldüyse cezası sarı kart olmamalı. Hakemin yorumu öyleyse ben de feveran ettim.TFF veya MHK bizim yorumumuza yer bırakmamalı. Hata yaptılarsa söylesinler çıkıp. Olmayınca iş köpürüyor. Hakem kararlarında

Galatasaray’a büyük haksızlık yapıldı.”



‘Basketbolun bütçesi düşecek’



“Geçen sezon 10 milyon Euro civarında basketbola bütçe ayırdık. Bu sezon Eurocup’ta oynayacağız. Bütçemiz 4 milyon Euro civarında olacak.”



‘Eşim Beşiktaşlı sözüm yanlış anlaşıldı’



“Biz Beşiktaş’ta oturuyoruz. Anlam karmaşası oldu. Beşiktaş’ta oturduğumuz için ‘eşim Beşiktaşlı’ dedim. Çoğu Galatasaraylı’dan daha çok Galatasaraylı.”