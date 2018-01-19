SON DAKİKA
TEK TİP KIYAFETLER HAZIR ! CEZAEVLERİNE GÖNDERİLDİ...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 19 Ocak 2018 11:55

Fenerbahçe kararını verdi ! Ozan Tufan'ın yerine...

Fenerbahçe, sezon sonu kontratı bitecek olan Ozan Tufan'un yerine Denys Garmash'ı gündemine alıyor.

Fenerbahçe kararını verdi ! Ozan Tufan'ın yerine...
A+ A-

Ozan Tufan ile yollarını ayıracağı için orta sahaya mutlak takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de, 3 isim gündemde. Arsenal'den Wilshere ve Lyon'dan Ferri için tüm şartları zorlayan ancak mesafe kat edemeyen Fenerbahçe'de yeni gözde Kiev'in başarılı oyuncusu Denys Garmash. Kanarya, kulübüyle kontratı sezon sonunda bitecek olan Ukraynalı yıldızla temasa geçti ve resmi teklifi yaptı. 

Gözler Dinamo Kiev'e çevrildi

Denys Garmash 'Kulübü mü ikna ederseniz gelmeye hazırım' dedi, Sarı lacivertliler ise 27 yaşındaki orta saha için Kievli yetkililer ile zaman kaybetmeden görüşmeye başladı. Fenerbahçe, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Garmash için Ukrayna temsilcisine düşük bir bonservis bedeli önerdi. Yıldız orta saha, Kiev'in ikna edilmesi durumunda ligin ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyecek.

Skor

son dakika fenerbahçe haberleri , fenerbahçe , fenerbahçe haberleri , denys garmash , ozan tufan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM