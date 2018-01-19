Fenerbahçe kararını verdi ! Ozan Tufan'ın yerine...

Ozan Tufan ile yollarını ayıracağı için orta sahaya mutlak takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de, 3 isim gündemde. Arsenal'den Wilshere ve Lyon'dan Ferri için tüm şartları zorlayan ancak mesafe kat edemeyen Fenerbahçe'de yeni gözde Kiev'in başarılı oyuncusu Denys Garmash. Kanarya, kulübüyle kontratı sezon sonunda bitecek olan Ukraynalı yıldızla temasa geçti ve resmi teklifi yaptı.

Gözler Dinamo Kiev'e çevrildi

Denys Garmash 'Kulübü mü ikna ederseniz gelmeye hazırım' dedi, Sarı lacivertliler ise 27 yaşındaki orta saha için Kievli yetkililer ile zaman kaybetmeden görüşmeye başladı. Fenerbahçe, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Garmash için Ukrayna temsilcisine düşük bir bonservis bedeli önerdi. Yıldız orta saha, Kiev'in ikna edilmesi durumunda ligin ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyecek.