İran televizyonundan şaka gibi sansür !

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’inde forma giydiği Roma’nın Barcelona’ya mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçının haberini veren İran televizyon kanalı daha önce görülmemiş bir sansür uyguladı.

Kanalda, Roma mitolojisine göre Roma İmparatorluğu’nu kuran iki kardeş Remus ve Romulus’un dişi kurttan süt emdiği figürün yer aldığı Roma armasında şehrin simgesi olan kurdun göğüsleri sansürlendi.

Sert yasaklarıyla bilinen İran Televizyonu’nun bu hamlesi sosyal medyada ve İtalya’da gündeme otururken ‘pes artık’ dedirtti.