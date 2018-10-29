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  4. 29 Ekim 2018 16:16

Khabib: Muhammed Salah'a hayranım ama...

Dünya şampiyonu dövüşçü Khabib Nurmagomedov, "Muhammed Salah'a hayranım ancak kendisiyle henüz tanışmadım. Allah bizim yanımızda, ben böyle hissediyorum." dedi.

Khabib: Muhammed Salah'a hayranım ama...
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Conor McGregor karşısında aldığı zaferle adını bir kez daha dünyaya duyuran Khabib Nurmagomedov, verdiği röportajında futbol dünyasından Salah ile ilgili konuştu. Liverpool'un müslüman oyuncusu Muhammed Salah'tan övgü dolu sözlerle bahseden Khabib Nurmagomedov, Mısırlı yıldıza hayran olduğunu dile getirdi.

"ALLAH BİZİM YANIMIZDA"

Nurmagomedov, Salah gibi insanlara dünyanın ihtiyacı olduğunu söylerken ''Salah ile tanışmadım ama onu yakından takip ediyorum. Çok iyi bir futbolcu. Bizim kültürümüzü, ahlakımızı dünyanın geri kalanına anlatabilmemiz için onun gibi birçok insana ihtiyacımız var. Sıfırdan bugünlere geldi çünkü her zaman disiplinli ve ahlaklıydı. Allah bizim yanımızda, ben böyle hissediyorum. Yeni jenerasyonun Muhammed Salah'tan öğreneceği çok şey var. O gerçek bir idol. Ona hayranım'' ifadelerini kullandı.

Sporx

muhammed salah , Khabib Nurmagomedov
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