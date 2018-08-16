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  4. 16 Ağustos 2018 17:01

Kulüp televizyonları kapanıyor !

Kulüpler Birliği'nde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor, kulüp kanallarının kapatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Kulüp televizyonları kapanıyor !
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Kulüpler Birliği toplantısında kulüp televizyonlarının kapatılması konusunda anlaşmaya varıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın kısa sürede bu kararı kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Süper Lig'de mücadele eden dört takımın (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor) özel televizyon kanalları bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre Türkiye'nin ve kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle bu dört kulüp aralarında anlaşarak kanalları kapatma kararı aldı.

Kulüpler, televizyon kanalarına harcanan bütçeyi altyapı harcamalarına kaydıracak; ayrıca televizyon kanalları yerine de dijital medyada boy gösterecekler. 

Goal Türkiye

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