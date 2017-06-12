Ahmet Nur Çebi: Fenerbahçe'yi kıskanıyorum
Rüştü'den olay yaratacak sözler
Valbuena'ya coşkulu karşılama
Özer Hurmacı'dan Muharrem Usta'ya gönderme
Özer Hurmacı'dan Muharrem Usta'ya gönderme
Fikret Orman'dan taraftara teşekkür !
Fikret Orman'dan taraftara teşekkür !
Antalyaspor yıldız isme imzayı attırdı
Antalyaspor yıldız isme imzayı attırdı
Akhisar'da alternatif golcü aranıyor
Akhisar'da alternatif golcü aranıyor
İşte Alpay Özalan'ın yeni takımı
İşte Alpay Özalan'ın yeni takımı
Real Madrid’in eski yıldızına dava şoku !
Real Madrid’in eski yıldızına dava şoku !
Fenerbahçeli yıldızdan Euroleague isyanı
Fenerbahçeli yıldızdan Euroleague isyanı
Galatasaray istedi Manchester City kaptı !
Galatasaray istedi Manchester City kaptı !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 12 Haziran 2017 22:09

Özer Hurmacı'dan Muharrem Usta'ya gönderme

Akhisar Belediyespor forması giyen Özer Hurmacı, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya göndermede bulundu.

Özer Hurmacı'dan Muharrem Usta'ya gönderme
A+ A-

Trabzonspor'un eski oyuncusu şu anda Akhisar Belediyespor formasını terleten Özer Hurmacı, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya göndermede bulundu.

Bugün bir hastaneye sağlık kontrolüne giden Özer, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündemi salladı.

Özer Hurmacı, "Kulak burun boğaz kontrolü. Dikkatli olmak lazım ilerde başkan olup bize taktik vermeye başlayabilir" paylaşımında bulundu.

Özer'in bu sözleri kırgın ayrıldığı Bordo-Mavili takımın Başkanı Muharrem Usta'ya gönderme olarak algılandı. Usta'nın özel bir hastanesinin olduğu ve doktorluk görevinde bulunduğu tüm kamuoyu tarafından biliniyor.

Öte yandan; geçtiğimiz sezon öncesinde Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Trabzonspor'dan ayrılan Özer Hurmacı, 2013/14-2014/15-2015/16 sezonunda Bordo-Mavili formayı terletti.

30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu bu sezon Akhisar Belediyespor takımında 31 maçta; 5 gol ile 4 asist kaydetti.

akhisar belediyespor , muharrem usta , özer hurmacı , trabzonspor