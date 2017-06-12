Özer Hurmacı'dan Muharrem Usta'ya gönderme

Trabzonspor'un eski oyuncusu şu anda Akhisar Belediyespor formasını terleten Özer Hurmacı, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya göndermede bulundu.



Bugün bir hastaneye sağlık kontrolüne giden Özer, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündemi salladı.



Özer Hurmacı, "Kulak burun boğaz kontrolü. Dikkatli olmak lazım ilerde başkan olup bize taktik vermeye başlayabilir" paylaşımında bulundu.



Özer'in bu sözleri kırgın ayrıldığı Bordo-Mavili takımın Başkanı Muharrem Usta'ya gönderme olarak algılandı. Usta'nın özel bir hastanesinin olduğu ve doktorluk görevinde bulunduğu tüm kamuoyu tarafından biliniyor.



Öte yandan; geçtiğimiz sezon öncesinde Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Trabzonspor'dan ayrılan Özer Hurmacı, 2013/14-2014/15-2015/16 sezonunda Bordo-Mavili formayı terletti.



30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu bu sezon Akhisar Belediyespor takımında 31 maçta; 5 gol ile 4 asist kaydetti.