Pascal Nouma'dan Lyon'a gönderme !

Beşiktaş forması giydiği yıllarda siyah beyazlı taraftarların sevgilisi olan Pascal Nouma, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması öncesinde Fransız medyasını İstanbul'daki atmosfer hakkında bilgilendirdi.

"GELİN TÜRKİYE'DE DERBİ OYNAYIN"

France Football'a konuşan Fransız yıldız, "Her zaman söyledim, eğer adam olmak istiyorsanız; gelin ve Türkiye'de derbi oynayın" sözleriyle tribünlerin yarattığı ateşli ortamı tarif etti.

Türkiye'deki futbol tutkusunun tarif edilemez olduğunu altını çizen Nouma, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki maçların yanı sıra Üçüncü Lig maçı için bir stadyuma gittiğinizde tribünde 60 bin kişi olduğunu sanıyorsunuz, hâlbuki orada sadece 15 bin kişi oluyor. Buradaki atmosfer beni hiçbir yerde olmadığı kadar motive etti. Fransa'da gol atam adığımda tribünden homurdanmalar duyuyordum ama burada 'Her şey yolunda, bir dahaki maçta goller gelecek' diyerek beni bana moral veriyorlardı" ifadeleriyle Türkiye'deki futbol ortamına hayran kaldığını söyledi.

Türkiye'de dini konuların önemini hatırlatan Nouma, taraftarların buna rağmen futbola bir din gibi tutkuyla sarıldığını ve Lyon'u Beşiktaş Arena'da fazlasıyla sıcak bir atmosferin beklediğini sözlerine ekledi