Saha içi kavgaya 8 maç ceza !

Çin Futbol Federasyonu, Shangai SIPG ile Guangzhou Evergrande maçında ortalığı karıştıran Oscar'a 8 maç ve 4625 pound para cezası verdi.

Chelsea’den Çin Süper Ligi ekiplerinden Shangai SIPG’e transfer olan oyuncu Oscar, Guangzhou Evergrande ile oynanan maçta rakibinin üzerine iki kez topu sertçe vurunca sahada arbede çıktı.

Bu hareketin ardından rakip takım oyuncuları Brezilyalı futbolcunun üzerine yürürken, Shangai SIPG’li oyuncular da Oscar’ı korumak için araya girince maçta gergin anlar yaşandı. Yerde yattığı sırada kargaşanın ortasında kalan 25 yaşındaki futbolcu ise ezilme tehlikesi geçirdi.

Oscar ezilme tehlikesi geçirdi

BİZİM CEZALAR BİRAZ FARKLI

Oscar, maç sırasında bir topu rakibine sert şekilde vurup arbedenin kıvılcımını yaktığı için bu cezaya çarptırıldı. Şiddet konusunda taviz göstermeyen Çin Futbol Federasyonu, Oscar’ın cezası için FIFA’dan görüş dahi istedi. Türkiye’de ise şiddete karşı yaptırımlarda aynı duyarlılığı görmek mümkün değil. Görevini yapan bir gazeteciyi maç sonrası darp eden Başakşehirli 3 futbolcunun toplam aldığı ceza 8’i (7) bulmamıştı. Olayların başlamasına neden olduğu iddia edilen Emre Belözoğlu’na ise sadece para ceza verilmişti.

Çin Futbol Federasyonu ise verilen cezanın gerekçesinde (Oscar’ın topu sert şekilde vurmasıyla ilgili) şunları söylüyor:“Sahada büyük bir arbedeye neden olan Oscar’ın faulü Çin’in profesyonel futbol ligi üzerinde büyük bir negatif etki yaratmıştır. CFA her zaman disiplin konusuna çok büyük önem atfederek şiddet içeren faulleri ve sportmenlik dışı hareketleri engellemek için ciddi önlemler alacaktır.”

Darısı tüm ülkelerin başına…