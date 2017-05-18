Schumacher'in oğluna ölüm tehdidi !

Hüseyin B. adındaki bir kişinin Schumacher ailesinden 900 bin euro istediği ve paranın yatırılmaması halinde Michael Schumacher'in oğlunu öldüreceği yönünde tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Hüseyin B. adındaki bir şahıs, 14 Şubat 2016'da Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher'in mail adresine tehdit dolu bir mail gönderdi.

Mailde "Eğer 31 Mart 2016'ya kadar 900 bin euro yatırmazsanız çocuğunuz bir şekilde ölür. Zaten Formula 4'te pek çok kaza oluyor" yazıyordu.

Corinna bu mailin gelmesinin hemen ardından polise gitti ve polis banka bilgileri sayesinde şantajcıyı yakaladı.

Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve mahkeme sanığa 1 yıl 9 ay hapis cezasının yanı sıra, 4 bin 500 euro para cezası verdi. Şantajcı aynı zamanda hapiste yattığı süre içinde psikiyatrik terapi de görecek.

Mick Schumacher bu yıl Formula 3'te yarışmadan önce Formula 4 serisinde mücadele etmişti.