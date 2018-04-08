Selçuk Şahin’in eşinden olay paylaşım !

Göztepe’nin Beşiktaş’a deplasmanda 5-1 yenildiği maçta orta saha oyuncularının davranışları, “Takımda disiplin sıkıntısı mı var?” sorusunu akıllara getirdi. Göztepe’de 49’uncu dakikada oyundan alınan kaptan Selçuk, yedek kulübesine gelirken teknik direktör Tamer Tuna’ya sert tepki gösterdi.

Araya giren Sportif Menajer İlhan Şahin’i de iten tecrübeli futbolcu sinirli bir şekilde kulübeye geldi. Selçuk Şahin’in eşi Emel Şahin de maçın ardından attığı tweetle karara sert tepki gösterdi.

Emel Şahin, “49’uncu dakika her şey normal giderken oyuncu değiştirir misiniz anket yapıyorum arkadaşlar?” şeklinde paylaşım yaptı. Tamer Tuna’yı hedef alan bu paylaşım yüzlerce retweet aldı.

Ancak Emel Şahin, bir süre sonra yaptığı yorumu kaldırsa da daha sonra başka bir kullanıcının konuyla ilgili yaptığı paylaşımı retweet etti.





Göztepe’de maçın 77’nci dakikasında kırmızı kart gören Rotman’ın da davranışı camiayı kızdırdı.

Yaptığı faul sonrası sarı kart gören Slovak futbolcu, hakeme fiziksel müdahalede bulundu ve oyundan atıldı. Oyunda dengenin kurulduğu anlarda gereksiz yere kart görüp takımını eksik bırakan Rotman’a Tamer Tuna’nın çok kızdığı belirtildi.

Yine karşılaşma içinde Tayfur ve Poko’nun sert bir şekilde tartıştığı gözlerden kaçmadı. Tayfur, Göztepe atağında kendisine pas vermeyen Poko’ya sert tepki gösterdi, ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.

Selçuk Şahin çılgına döndü ! Oyundan çıkınca...