Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’ye sitem

İzmirspor’dan 2001 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olan ve 12 sene boyunca A Takım’da forma giyerek 280 maçta 86 gole imza atan Semih Şentürk, Tivibu Spor’a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’den ayrılık sürecine de değinen Eskişehirspor’un deneyimli golcüsü, “Fenerbahçe’den ayrılalı 4,5 sene oldu, niçin ayrıldığımı bilmiyorum. Vefasızlık var diye düşünüyorum. 14-15 senenin karşılığı bu olmamalıydı” şeklinde konuştu.

34 yaşındaki Semih Şentürk, bu sezon çıktığı 13 resmi maçta 4 gol ve 1 asiste imza atmayı başardı. Fenerbahçe’yle 5 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası zaferi yaşayan Semih, 28 kez de milli formayı terletirken 8 de gol kaydetti. Semih, 2007-2008 sezonunda 17 golle Süper Lig’de Gol Kralı olmayı başardı.