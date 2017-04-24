Beşiktaş adım adım şampiyonluğa !

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş, ligin son sıradaki ekibi Adanaspor'u ağırladı. Perşembe günü dramatik bir şekilde Avrupa'ya veda eden siyah-beyazlılar, Adanaspor'u 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'ın golleri Aboubakar, Talisca ve Tosic'den geldi. Adanaspor'un gollerini ise Roni Gleison ve Magaye Gueye kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena’da Adanaspor’u konuk etti. Nefes kesen mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Maçtaki gol perdesi 11’de açıldı. Tolgay’ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Aboubakar, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topun dibine girerek golünü attı: 1-0.

24’te ilk yarının skorunu belirleyen sayı geldi. Magaye’nin derin topuyla savunmanın arkasına sarkan Roni, çapraz poziyonda uzak direk dibine güzel bir vuruş yaparak skoru eşitledi: 1-1. İkinci yarının başında 52’de gol geldi. Tolgay’ın pasıyla topla buluşan Talisca, topu önüne nefis alıp kaleciyi terse yatırıp topu filelere gönderdi: 2-1.

66’da maça bir kez daha denge geldi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası yayında topla buluşan Magaye, yerden köşeye müthiş bir vuruş yaparak skoru eşitledi: 2-2. 80’de son sözü Tosic söyledi. Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte uçarak kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 3-2.

10 YABANCILI ADANASPOR

Beşiktaş'ın 7 yabancı oyuncusuna karşılık Adanaspor sahaya 10 yabancı oyuncu ile çıktı. Adanspor Teknik Direktörü Eyüp Arın sezon başından takımın tamamen değiştiğini ve alınan yabancıların sezon sonuna doğru açıldığını belirtti.

BAŞKAN MAÇTA YOK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, özel işleri nedeniyle yurt dışına gitmesi nedeniyle şeref tribününde 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, Hüseyin Mican, Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Hakan Kalkavan ve Candaş Tolga şeref tribününde Adanaspor yönetimini misafir ettiler

LYON MAÇ KADROSUNDA 4 DEİĞİŞİKLİK

Teknik direktör Şenol Güneş, Lyon maçından 4 isme Adanaspor maçında yer vermezken Caner Erkin ve Matej Mitrovic'i de 18 kişilik kadroya almadı. Bu isimler Mitrovic, Adriano, Quaresma ve cezalı olan Cenk Tosun oldu. Lyon maçında cezası sebebiyle oynamayan Marcelo ve Aboubakar ilk onbirdeki yerlerine dönerken, bu kez Cenk Tosun sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı.

Güneş, Lyon maçında oyunu tamamlayamayan Adriano ve Quaresma'yı da dinlendirme amaçlı yedek soyundururken, Talisca'ya kanatta Tolgay Arslan'a da orta sahada görev verdi. Şenol Güneş defansta ise Marcelo ve Atınç'ı stoperde Tosic'i ise sol bekte değerlendirme kararı aldı. Tecrübeli teknik adam, Adanaspor maçına Fabricio, Marcelo, Atınç, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Tolgay, Babel ve Aboubakar onbiri ile çıktı.

90'Hakem Halil Umut Meler'in düdüğüyle karşılaşma sona eriyor. Beşiktaş, evinde Adanaspor'u 3-2 mağlup ediyor ve puanını 64'e yükseltiyor. Adanaspor ise 20 puanda kalıyor.

90'Ricardo Quaresma'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Anderson Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarklak kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

90'Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.

90'Renan Diniz'in pasına hareketlenen Roni Gleison için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

87'Digao'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Tevfik Altındağ için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

85'Ryan Babel'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Charles Itandje topa hakim olmayı başarıyor.

82'Beşiktaş'ta üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Vincent Aboubakar oyundan çıkarken, Necip Uysal yerine giren isim oluyor.

80'Ricardo Quaresma golde asisti yapan oyuncu oluyor.

80'GOOOLL!!! Beşiktaş, Dusko Tosic'in golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Dusko Tosic'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Charles Itandje'ın sağından ağlarla buluşuyor. Maçta durum şimdi 3-2.

79'Pozisyona itiraz eden Didi'de hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

79'Pozisyona itiraz eden Didi'de hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

79'Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Mauricio Ramos Vincent Aboubakar'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Mauricio Ramos sıradaki maçta cezalı duruma düşüyor.

78'Beşiktaş gole yaklaşıyor. Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Anderson Talisca'nın altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıkıyor.

66'GOOOLL!!! Adanaspor, Magaye Gueye'nin golü ile maçta tekrar eşitliği yakalıyor. Vinicius'un pasıyla topla buluşan Magaye Gueye'nin ceza yayı içerisinden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Fabricio'nun sağından ağlarla buluşuyor.

62'Dusko Tosic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Vincent Aboubakar boş durumda istediği vuruşu yapamayınca top kalenin sağından auta çıkıyor.

52'Tolgay Arslan golde asisti yapan oyuncu oluyor.

52'GOOOLL!!! Beşiktaş, Anderson Talisca'nın golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Tolgay Arslan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Anderson Talisca rakibini ekarte ederek Charles Itandje'la karşı karşıya kalıyor ve sağ ayak içiyle yaptığı vuruşuyla meşin yuvarlağı Charles Itandje'ın solundan ağlarla buluşturuyor.

51'Dusko Tosic'in sol kanattan kazanılan ceza alanına gönderdiği ortasında Renan Foguinho kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

47'Ryan Babel'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

46'Ev sahibi Beşiktaş ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Atiba Hutchinson oyundan alınırken, Ricardo Quaresma oyuna dahil oluyor.

46'Hakem Halil Umut Meler ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk ekip Adanaspor başlıyor.

45'Hakem Halil Umut Meler ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor.

45'Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Anderson Talisca'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top baraja çarparak kornere gidiyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

44'Beşiktaş gole yaklaşıyor. Vincent Aboubakar'ın pasıyla topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kalesini zamanında terk eden Charles Itandje'dan geri geliyor.

42'Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

40'Ryan Babel'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

38'Vladimir Koman'ın pasıyla topla buluşan Vinicius'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Atınç Nukan'dan geri geliyor.

36'Defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Magaye Gueye için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

34'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Oğuzhan Özyakup'un ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Halil Umut Meler faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

34'Beşiktaş gole yaklaşıyor. Vincent Aboubakar'ın pasıyla topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içinde sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Charles Itandje üzerine gelen topu güçlükle kornere gönderiyor.

24'Magaye Gueye golde asisti yapan oyuncu oluyor.

24'GOOOLL!!! Adanaspor, Roni Gleison'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Hızlı gelişen atakta savunmadan atılan uzun pasla topla buluşan Magaye Gueye'nin orta saha çizgisi yakınından gönderdiği ara pasıyla topla buluşan Roni Gleison, hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez topu kaleye gönderiyor ve meşin yuvarlak Fabricio'nun sağından ağlarla buluşuyor.

19'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Anderson Talisca'nın ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan dışarı çıkıyor.

16'Vinicius'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topa hareketlenen Tevfik Altındağ'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Beşiktaş savunmasından geri geliyor.

11'Tolgay Arslan golde asisti yapan oyuncu oluyor.

11'GOOOLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golü ile maçta öne geçiyor. Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar'ın bekletmeden topun dibine yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak Charles Itandje'ın sağından ağlarla buluşuyor.

9'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Tevfik Altındağ'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Atınç Nukan kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

7'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Anderson Talisca'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Marcelo'nun altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıkıyor.

5'Rakibinden topu kapan Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Mauricio Ramos topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1'Defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Vincent Aboubakar için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

1'Hakem Halil Umut Meler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Beşiktaş başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Adanaspor’u konuk ediyor. Vodafone Arena’daki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Siyah-beyazlılar 61 puanla zirvede yer alırken, siyah-beyazlılar bu maçtan galip ayrılıp Başakşehir ile farkı 7’ye çıkarmak istiyor. Beşiktaş gelecek hafta en yakın rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Adanaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.

KADROLAR

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Aboubakar

Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye