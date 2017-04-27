Beşiktaş, Medhi Benatia için düğmeye bastı

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Son iki sezonda kadrosuna 7 stoper katan ancak Marcelo'nun yanına bir türlü doğru ismi bulamayan Beşiktaş'ta gündem bir kez daha stoper. Kiralık olarak forma giyen Ersan Gülüm ve Atınç Nukan'ın bonservislerini almayı düşünmeyen siyah-beyazlı yönetim Rhodolfo'yu da satacak. Siyah-beyazlılar; Marcelo, Mitrovic ve Tosic'in yanına dünya çapında bir isim daha koyarak gelecek sezon Avrupa'da en iyisini yapacak bir savunma hattı kurmayı hedefliyor.

Menajerlerle yapılan görüşmelerde gündeme gelen ilk isim, Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Medhi Benatia oldu. Roma'dan 26 milyon euro'ya Bayern'e giden, buradan da Juventus'a kiralanan Faslı oyuncu İtalya'da beklentileri karşılayamadı. Juventus elinde satın alma bedeli olmasına rağmen bu hakkını kullanmayacağını Alman ekibine iletti. Bayern de 30 yaşındaki stoperinin menajeri Subotic'e, oyuncusuna takım bulmasını istedi.

G.SARAY'A AĞIR GELDİ

Türkiye'ye Sylla ve Sissoko gibi oyuncuları getiren menajer Subotic ise hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Galatasaray'dan Medhi Benatia için "Bize pahalı gelir" mesajı aldı. Beşiktaş'tan ise "Şartları bize bildirin, ilgilenebiliriz" cevabı geldi. Gelen ilk şartlar Beşiktaş için ağır olmasına rağmen Başkan Fikret Orman'dan, "Benatia'yı son ana kadar takip edelim" mesajı geldi. 30 yaşındaki stoper için doğru şartlarda bir kiralama ortamı oluşması durumunda siyahbeyazlıların bu fırsatı kaçırmayacağı bildirildi.

ÖZELLİKLERİ DÖRT DÖRTLÜK

Beşiktaş'ın listesindeki Medhi Benatia, top kapmada bir uzman. Konsantrasyonu 90 dakika boyunca üst düzeyde olan ve ikili mücadelelerdeki gücüyle dikkat çeken Faslı stoper; ayaklarına hakim, hava toplarında etkili, ayrıca savunmayı da çok iyi organize ediyor.