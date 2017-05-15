Bursaspor - Beşiktaş maç sonucu: 0-2

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden kopmak istemeyen Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında zor da olsa 3 puanı kopardı.



Kara Kartal zirveyi Başakşehir'den bitime 3 hafta kala tekrar geri aldı. Cenk Tosun'un golü maçın kaderini değiştirdi. Aboubakar ise son noktayı koydu.



FABRİ'DEN HAYATİ KURTARIŞ



Bursaspor'un maçın 61. dakikasında öne geçme fırsatında kaleci Fabri gole izin vermedi. Kubilay Kanatsızkış, Fabri ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta İspanol eldiven gole izin vermedi.



CENK OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 63. dakikada gol için tüm riskleri göze aldı. Defanstan Atiba Hutchinson'u kenara alıp Cenk Tosun'u oyuna sürüp santrforu çiftleyen Güneş'in hamlesi etkisini çabuk gösterdi.



MÜTHİŞ ASİST



Siyah-beyazlılar, 65. dakikada Cenk Tosun'un golüyle Bursa'da 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın şık pasında gol vuruşunu yapan Cenk Tosun sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. 6 maçlık sessizliğini bozan Cenk Tosun Süper Lig'deki gol sayısını da 18'e çıkarmış oldu.



ABOUBAKAR'DAN SANTRASIZ GOL



Bursa'da son sözü 90+5. dakikada Aboubakar söyledi. Bursaspor savunmasının ileride yakalanmasını fırsata çeviren siyah-beyazlılarda Vincenk Aboubakar kaleci Harun Tekin'i geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi. Bu skor maçın skorunu belirledi ve Beşiktaş sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

KAPILAR ERKEN AÇILDI

İstanbul’dan Bursaspor karşılaşmasını izlemek için 50 otobüslük kafile ile Bursa’ya gelen Beşiktaşlı taraftarlar, iki takım taraftarlarının karşı karşıya gelmemeleri için erken saatlerde stat kapılarının açılmasıyla tribündeki yerlerini aldılar. Saat 17.30’da ise Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nın kapıları Bursasporlu taraftarların girişine açıldı.

8 YILLIK TARAFTAR HASRETİ SONA ERDİ



Bursaspor ile Beşiktaş arasında 2003-2004 sezonda yeşil-beyazlı takımın ligden düşmesi ile yaşanan olaylar nedeniyle tam 8 yıldır iki takım taraftarı birbirlerinin maçını izlemeye gidemiyordu. Bu yıl alınan karar sonrasında Bursaspor taraftarları İstanbul’a giderken, Beşiktaş taraftarları da Bursa’ya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı tribünlerine alınan Beşiktaşlı taraftarlar için geniş bir emniyet bandı oluşturulması dikkat çekti.

5 BİN EMNİYET GÖREVLİSİ



Birinci derecede maç olarak görülen Bursaspor-Beşiktaş karşılaşması için olağanüstü güvenlik alınması dikkat çekti. Stadyuma giren tüm araçlar, içeri giren basın mensupları dahil herkesin üzeri arandı. Bu arada karşılaşmada 800’ü özel güvenlik görevlisinin yanı sıra 4 bin Bursa’dan, bin 100’ü ise çevre illerden olmak üzere toplam 5 bin 100 polis ve jandarma görev aldı. Böylece stadyumda kuş uçurtulmadı.

BEŞİKTAŞ 18.15’TE STADA GELDİ



Bursaspor karşılaşması için Uludağ Üniversitesi girişindeki Holiday İnn Otel’de kampa giren Beşiktaş kafilesi, geniş güvenlik önlemleri alınarak saat 18.15’de Bursa Büyükşehir Belediyespor Stadı’na geldi. Cenk ve iki arkadaşı sahaya çıkarak zeminde inceleme yaptı.