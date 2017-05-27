Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1 (Maça devam ediyor)

54'Trabzonspor'un attığı beraberlik golünde asisti yapan isim Dame N'Doye oluyor.



54'GOOOLL!! Trabzonspor, Matus Bero'nun attığı golle skoru 1-1 yapıyor. Dame N'Doye'nin yerden pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Matus Bero'nun gelişine çektiği şut yan direğe de çarpıp Fenerbahçe ağları ile buluşuyor.



51'Trabzonspor yarı alanının ortalarında Uğur Demirok ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Emmanuel Emenike, kısa süreli bir sakatlık yaşıyor.



47'Jan Durica'nın ceza sahası yayının hemen dışından çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.



46'Olcay Şahan'ın sol kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Dame N'Doye'nin kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.



46'Aynı dakika içinde ilk yarıda sakatlık geçiren Onur Kıvrak'ın yerine Esteban Alvarado, karşılaşmaya dahil oluyor.



46'Trabzonspor, ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri yaparak başlıyor. Okay Yokuşlu oyundan çıkarken yerine Jan Durica giriyor.



46'İkinci yarı Trabzonsporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.



45'Ali Palabıyık'ın düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor.



45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave ediliyor.



44'Jeremain Lens'in kafayla indirdiği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Emmanuel Emenike'nin gelişine çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.



43'Olcay Şahan ile girdiği verkaçın ardından ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın çektiği şut savunmadan dönüyor.



39'Joao Pereira'nın ceza sahası yayının hemen dışından çektiği şut savunmadan dönüyor.



36'Okay Yokuşlu ile girdiği ikili mücadelede orta sahada yerde kalan Simon Kjaer, kısa süreli bir sakatlık yaşıyor.



33'Jeremain Lens'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.



29'Moussa Sow'un ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Onur Kıvrak parmaklarının ucuyla kornere çelmeyi başarıyor.



27'Trabzonspor ceza sahasına yakın bir noktada sağ kanatta Robin Van Persie'ye arkadan sert müdahalede bulunan Matus Bero, sarı kart görüyor.

26'Matus Bero'nun pası ile ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Dame N'Doye için ofsayt bayrağı kalkıyor.



23'GOOOLL!! Fenerbahçe, Moussa Sow'un attığı golle 1-0 öne geçiyor. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Onur Kıvrak çelmek istiyor ancak top altıpas içerisinde bomboş pozisyonda bulunan Moussa Sow'a geliyor. Sow'un gelişine çektiği şut Trabzonspor ağları ile buluşuyor.



21'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in ortasını Joao Pereira uzaklaştırıyor.



18'Sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Emmanuel Emenike'nin pası ile arka direkte bomboş pozisyonda buluşan Moussa Sow, topu ağlarla buluşturuyor ancak öncesinde yan hakem Moussa Sow için ofsayt bayrağını kaldırıyor.



16'Topsuz alanda Onur Kıvrak'la sözlü tartışmaya giren Emmanuel Emenike, sarı kart görüyor.



14'Jeremain Lens'in ara pasına ceza sahasının hemen dışında hareketlenen Emmanuel Emenike için ofsayt bayrağı kalkıyor.



11'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Yusuf Yazıcı'nın ortasını Volkan Demirel yumruklayarak uzaklaştırıyor.



8'Sol kanatta topla buluşan Moussa Sow, son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor ancak Okay Yokuşlu tehlikeyi uzaklaştırıyor.



6'Olcay Şahan'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Matus Bero'nun ortasını Fenerbahçe savunması kafayla uzaklaştırıyor.



1'Karşılaşma Fenerbahçeli futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.