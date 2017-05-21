Fenerbahçe'ye Yunan stoper
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  5. 21 Mayıs 2017 10:03

Fenerbahçe'ye Yunan stoper

Simon Kjaer’i satmak isteyen Fenerbahçe’ye Yunan Milli Takımı’nın stoperi Papadopoulos’u teklif ettiler.

Fenerbahçe'ye Yunan stoper
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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'ye menajerler sürpriz bir ismi kiralık olarak önerdiler.

Kjaer'i satarak transferiçin gerekli kaynağı oluşturmak isteyen Fenerbahçe'ye bonservisi Bayer Leverkusen'de olan ancak sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren Kyriakos Papadopoulos kiralık olarak teklif edildi.

2020 yılına kadar Leverkusen takımıyla sözleşmesi olan Papadopoulos, Yunanistan Milli Takımı'nın da direkt stoperi konumunda. Yönetim teklifi ciddi bir şekilde masaya yatıracak.

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