Galatasaray'da toplantı sona erdi !

Galatasaray'da son dönemdeki başarısız sonuçların ardından alınacak kararları görüşmek için yapılan yönetim kurulu toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 2 saatlik toplantının ardından, kararlar yönetim kurulu üyelerine sunuldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, alınan kararları bildirmek üzere Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. Özbek, oyuncular ve teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan verilen bilgilere göre, yönetim kurulu toplantısında ciddi bir ceza alınmadı.

Galatasaray'da alınan kararların, önümüzdeki saatlerde resmi internet sitesinden duyurulacağı belirtildi.