Galatasaray’ın kaderi Fenerbahçe maçına bağlı

Sportif açıdan 2 yıldır ‘kâbus' yaşayan Galatasaray, bu sezon biraz olsun taraftarının gönlünü almak istiyor. Ancak bunun yolu da Fenerbahçe'yi yenmekten geçiyor.

2. sırada bulunan Medipol Başakşehir'e yaklaşmayı ve 3. sıraya yerleşmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle son yıllarda ligin ikinci yarılarında evinde oynamayı gelenek haline getirdi. İki takım son 10 yıldır ligin ikinci yarılarında 8 kez Galatasaray’ın ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Bugün 9. kez mücadele etmeye hazırlanan iki takım arasındaki maçları sarı-kırmızılılar kazanamadığında dağılıyor.

Geride kalan 8 karşılaşmanın 5'inde Fenerbahçe'ye diş geçiremeyen Galatasaray, bu sezonların hepsinde ligi ezeli rakibinin gerisinde bitirdi. Kazandığı 3 maçın 2'sinde şampiyonluk yaşayan Galatasaray, birinde ise sezonu Fenerbahçe'nin ardından 2. bitirdi. İstatistikler, Galatasaray'ın kazanmaktan başka bir şansı olmadığını gösteriyor.