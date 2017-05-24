Fenerbahçe'ye 5 dünya yıldızı birden geliyor !
Beşiktaş, Eliaquim Mangala ile görüşmelere başladı
Galatasaray'a şok fatura ! Transfer yasağı...
Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi ! Porto...
Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi ! Porto...
Üç Büyükler'den ayrılanlarla zirveye !
Üç Büyükler'den ayrılanlarla zirveye !
Emenike resti çekti: ''Bana git derlerse...''
Emenike resti çekti: ''Bana git derlerse...''
TFF'den Fenerbahçe'ye büyük şok !
TFF'den Fenerbahçe'ye büyük şok !
Nuri Şahin: ''Şuan Obradovic'e taktım''
Nuri Şahin: ''Şuan Obradovic'e taktım''
1999 doğumlu süper çocuk Beşiktaş'a !
1999 doğumlu süper çocuk Beşiktaş'a !
Fener'e 3 transfer müjdesi birden !
Fener'e 3 transfer müjdesi birden !
UEFA kararını verdi ! Manchester saldırısı sonrası...
UEFA kararını verdi ! Manchester saldırısı sonrası...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 24 Mayıs 2017 10:51

Üç Büyükler'den ayrılanlarla zirveye

3 Büyükler'den ayrılan oyuncularla zirveye oynayan Başakşehir, bu isimlerden 29 gol, 18 asistlik katkı aldı. 12 futbolcu arasında Emre 6 gol, 8 asistle yıldızlaştı.

Üç Büyükler'den ayrılanlarla zirveye
A+ A-

Sezonu en az ikinci sırada bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi oynamayı garantileyen İstanbul Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, sezonun en önemli performanslarından birini gösteren ekiplerinin başında geliyor.

Başakşehir, Adebayor, Epureanu, Visca, Mossoro, Mahmut, Doka, Caiçara gibi yıldızlarının yanı sıra Cengiz ve İrfancan Kahveci gibi gelecek vaat eden yıldızlarıyla da göz doldurdu.

Başakşehir, yapılanmasıyla 3. yılında üzerine koyarak lig 2.'liğini cebine koyarken, takımın en büyük yıldızı kabul edilen Abdullah Avcı'nın stanbul'un 3 Büyükleri'nden ayrılan oyunculardan aldığı katkı da sürekli gündeme geldi.

Hafta sonu Adanaspor ile karşılaşıp, Türkiye Kupası finalini gelecek çarşamba Konyaspor ile oynadıktan sonra Kayseri deplasmanında ligi bitirecek olan Başakşehir'de bu sezon oynanan 47 resmi maçta 3 büyüklerden gelen oyuncuların katkıları dikkat çekti. 47 maçta 75 gol atan turuncu-lacivertlilerde söz konusu futbolcular 29 gol, 18 asist ile oynadılar.

PEKTEMEK'TEN 9 GOL!

3 İstanbul büyüğünde forma giymiş tam 12 oyuncu Başakşehir'in bu yılki kadrosunda yer aldı.

Takımın en önemli silahlarından Emre Belözoğlu 6 gol, 8 asist ile oynarken, Mustafa Pektemek ise 9 gol 4 asistle önemli bir katkı yaptı. Mustafa aynı zamanda oynadığı 1509 dakikada bu katkıyı vermesiyle büyük bir verimlilik örneği sergiledi. Uzun süredir düzenli 11 şansı bulamayan Mehmet Batdal ise 1764 dakikada 6 gol 1 asistlik başarılı bir performans gösterdi.

Vatan

Emre Belözoğlu , 3 büyükler , süper lig , zirve , Medipol Başakşehir , mustafa pektemek