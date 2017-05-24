Üç Büyükler'den ayrılanlarla zirveye !

Sezonu en az ikinci sırada bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi oynamayı garantileyen İstanbul Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, sezonun en önemli performanslarından birini gösteren ekiplerinin başında geliyor.

Başakşehir, Adebayor, Epureanu, Visca, Mossoro, Mahmut, Doka, Caiçara gibi yıldızlarının yanı sıra Cengiz ve İrfancan Kahveci gibi gelecek vaat eden yıldızlarıyla da göz doldurdu.

Başakşehir, yapılanmasıyla 3. yılında üzerine koyarak lig 2.'liğini cebine koyarken, takımın en büyük yıldızı kabul edilen Abdullah Avcı'nın stanbul'un 3 Büyükleri'nden ayrılan oyunculardan aldığı katkı da sürekli gündeme geldi.

Hafta sonu Adanaspor ile karşılaşıp, Türkiye Kupası finalini gelecek çarşamba Konyaspor ile oynadıktan sonra Kayseri deplasmanında ligi bitirecek olan Başakşehir'de bu sezon oynanan 47 resmi maçta 3 büyüklerden gelen oyuncuların katkıları dikkat çekti. 47 maçta 75 gol atan turuncu-lacivertlilerde söz konusu futbolcular 29 gol, 18 asist ile oynadılar.

PEKTEMEK'TEN 9 GOL!

3 İstanbul büyüğünde forma giymiş tam 12 oyuncu Başakşehir'in bu yılki kadrosunda yer aldı.

Takımın en önemli silahlarından Emre Belözoğlu 6 gol, 8 asist ile oynarken, Mustafa Pektemek ise 9 gol 4 asistle önemli bir katkı yaptı. Mustafa aynı zamanda oynadığı 1509 dakikada bu katkıyı vermesiyle büyük bir verimlilik örneği sergiledi. Uzun süredir düzenli 11 şansı bulamayan Mehmet Batdal ise 1764 dakikada 6 gol 1 asistlik başarılı bir performans gösterdi.

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